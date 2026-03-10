Der Bestandsaufnahme vom Mai 2022 folgten nun am Montag Entscheidungen dazu, was langfristig fortbesteht. Und was ausgemustert wird. In Bezug auf Friedhöfe mögen solche Kosten/Nutzen-Rechnungen bizarr erscheinen. Gerade was Stätten der letzten Ruhe anbelangt, sollte man meinen, diese dürften von doch sehr irdischen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen verschont bleiben. Nicht so in Neuhaus am Rennweg, wo der Spardruck hoch ist, die Ressourcen knapp sind und der Bedarf am Örtchen für die Urne im Geleitzug mit weiter sinkenden Einwohnerzahlen schon jetzt erkennbar einknickt.