Seit Montag, 6. Oktober, war die Südthüringenbahn das einzige Fahrzeug, mit dem man aus dem Süden des Landkreises auf direktem Weg bis Neuhaus am Rennweg gelangte. Denn zwischen dem Bahnübergang am Ortseingang von Ernstthal und dem Abzweig von der Neuhäuser Ortsdurchfahrt zu den Märkten am Ortsausgang der Rennsteigstadt wurde gebaut. Angekündigt war eine Vollsperrung auf der genannten Strecke vom 6. bis 12. Oktober wegen einer Asphaltdeckensanierung.