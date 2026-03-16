Neuhaus am Rennweg: Folkloreensemble sucht Mitstreiter

Als gemischtes Ensemble, bestehend aus Chor, Orchester, Tanzgruppe, Volksmusikgruppe und Jodlerquartett, feierte das Folkloreensemble Neuhaus am Rennweg vor rund 75 Jahren erste Erfolge. In enger Zusammenarbeit mit Berufskünstlern, Autoren, Komponisten, Regisseuren, Verantwortlichen aus Funk, Fernsehen und Theater, mit verschiedenen Orchestern und Schulen wurden die Grundlagen für den erfolgreichen Weg des Ensembles gelegt. In der Folgezeit konnten die Musiker, Sänger und Tänzer im In- und Ausland – von den USA und Kanada bis Ungarn, Polen und Tschechien – große Erfolge feiern. Zu ihren Auszeichnungen zählen etwa der Max-Reger-Kunstpreis 1989 sowie der Kulturförderpreis 1995.