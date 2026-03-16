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  6. Folkloreensemble sucht Mitstreiter

Neuhaus am Rennweg Folkloreensemble sucht Mitstreiter

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Wer gerne singt oder tanzt, sollte die offene Chorprobe des Folkloreensembles Neuhaus am Rennweg am 25. März zum Schnuppern nutzen.

Neuhaus am Rennweg: Folkloreensemble sucht Mitstreiter
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Der Chor des Folkloreensembles freut sich auf neue (Mit-)Sängerinnen und Sänger. Foto: dh

Als gemischtes Ensemble, bestehend aus Chor, Orchester, Tanzgruppe, Volksmusikgruppe und Jodlerquartett, feierte das Folkloreensemble Neuhaus am Rennweg vor rund 75 Jahren erste Erfolge. In enger Zusammenarbeit mit Berufskünstlern, Autoren, Komponisten, Regisseuren, Verantwortlichen aus Funk, Fernsehen und Theater, mit verschiedenen Orchestern und Schulen wurden die Grundlagen für den erfolgreichen Weg des Ensembles gelegt. In der Folgezeit konnten die Musiker, Sänger und Tänzer im In- und Ausland – von den USA und Kanada bis Ungarn, Polen und Tschechien – große Erfolge feiern. Zu ihren Auszeichnungen zählen etwa der Max-Reger-Kunstpreis 1989 sowie der Kulturförderpreis 1995.

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Die Tanzgruppen und der Chor sind häufig auch eigenständig aufgetreten. Doch nun suchen sie Nachwuchs, der gerne auch erst einmal zum Schnuppern vorbeikommen darf. Mit den „Neuen“ soll dann das breit gefächerte Repertoire gefestigt und erweitert werden. Gesucht werden nicht unbedingt Profis, sondern Menschen aller Altersklassen, die Spaß am Singen oder Tanzen haben.

Am Mittwoch, 25. März, um 18.30 Uhr lädt das Folkloreensemble deshalb zu einer offenen Chorprobe ein.

Geprobt wird in „Marschalls Hotel“ in Neuhaus am Rennweg, Schmalenbuchener Straße 2. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Einfach vorbeikommen, zuhören und mitsingen! dh