Im Neuhäuser Ortskern, im Anbau des Kulturhauses, waren jahrelang die Tänzer und Sänger des Folkloreensembles zu Hause. Sie probten hier, bereiteten ihre Programme für vielfältige Auftritte in der Rennsteigstadt und weit darüber hinaus vor. Doch Ende vergangenen Jahres war Schluss mit lustig im Obergeschoss des Anbaus. Bekanntlich war infolge eines Dachschadens mit immensen Ausmaßen seitens der Stadt ein Leerzug des Gebäudes beschlossen worden.