Hat Neuhaus eine Chance verpasst, sich die Erneuerung seines in die Jahre gekommenen WVN-Leitungsnetzes mit 60 Prozent vom Land bezuschussen zu lassen? Im November 2022 jedenfalls beglückwünschte die damalige Infrastrukturministerin Susanne Karawanskij (Linke) noch das Rathaus zu einer solchen Perspektive. Die Rennsteigstadt, so teilte die Ministerin seinerzeit Bürgermeister Uwe Scheler mit, habe beim Wettbewerb „nachhaltige Stadtentwicklung und energetische Stadtsanierung“ einen Stich gemacht. 48 Kommunen hatten sich demnach freistaatweit mit 150 Vorhaben an einem Aufruf des Landes beteiligt, der Zuwendungen für beispielgebende Beiträge zu Neu- und Ausbau von Fernwärmenetzen bzw. zu Energieeffizienzsteigerung in öffentlichen Gebäuden oder kommunaler Infrastruktur in der Förderperiode von 2021 bis 2027 zum Inhalt hatte.