Einbruch in Neuhaus am Rennweg: Ermittler hoffen auf Zeugen

Zum dritten Mal seit Anfang Dezember haben Diebe das ehemalige Neuhäuser Krankenhaus angesteuert. Wie die Polizei mitteilt, informierte am Sonntag, 9. März, eine Zeugin um 20 Uhr über eine aufgebrochene Tür der zum MVZ umfirmierten Einrichtung in der Schönen Aussicht. Der Sachverhalt bestätigte sich bei der Nachschau: Vor Ort stellten die Beamten eine aufgestemmte Tür zur Heizungsanlage fest. Nach ersten Erkenntnissen, wurde allerdings nichts entwendet, es entstand jedoch Sachschaden. Laut Aussage der Zeugin war die Tür am 8. März noch intakt.