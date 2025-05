Emil Sesselmann. Foto: dh

Der Neuntklässler Emil Sesselmann vom Rennsteig-Gymnasium in Neuhaus am Rennweg konnte sich heuer beim Landesentscheid im Freistaat durchsetzen. Damit qualifizierte sich der Steinacher für das Bundesfinale am Freitag, 6. Juni, in Braunschweig. In drei Runden wird dort aus 17 Teilnehmern der Geografiechampion 2025 ermittelt. Das Finale wird live auf YouTube übertragen: www.youtube.com/live/yTEy2nGhYQQ. Für Geografie interessierte sich der heute 15-Jährige Emil bereits in der Grundschule. Sein Ziel, möglichst viel von der Welt zu sehen, ist ihm Ansporn zur weiteren Vervollkommnung seines geografischen Wissens. Übrigens: In einem frei zugänglichen Online-Trainingscenter kann jedermann anhand von Übungsfragen das eigene Geografiewissen testen.