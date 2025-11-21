Neuhaus am Rennweg: Einladung zum kulinarischen Miteinander

Pauline Macholdt und Nico Schmidt warten dort immer am letzten Dienstag im Monat mit leckeren Angeboten im Rahmen der „Küfa“ – Küche für alle – auf. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement wollen sie Einheimischen und Zugezogenen gleichermaßen eine Plattform fürs ungezwungene Miteinander bieten. Denn neben leckerem Essen kommen bei den Treffen auch stets gute Gespräche zustande, lernen sich neue Leute kennen und schätzen. Die Finanzierung erfolgt über Spenden – jeder gibt, was er kann oder auch, was ihm sein Essen und das Engagement der jungen Leute wert sind.