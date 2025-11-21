 
Neuhaus am Rennweg Einladung zum kulinarischen Miteinander

Doris Hein

Lasst uns gemeinsam essen“, heißt es am kommenden Dienstag, 25. November, wieder im Clubraum neben der „Schwimmhalle am Rennsteig“ in Neuhaus am Rennweg.

Neuhaus am Rennweg: Einladung zum kulinarischen Miteinander
Bei der Vorbereitung des Auflaufs halfen vergangenen Monat auch einige Gäste mit großer Begeisterung mit. Foto: Doris Hein

Pauline Macholdt und Nico Schmidt warten dort immer am letzten Dienstag im Monat mit leckeren Angeboten im Rahmen der „Küfa“ – Küche für alle – auf. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement wollen sie Einheimischen und Zugezogenen gleichermaßen eine Plattform fürs ungezwungene Miteinander bieten. Denn neben leckerem Essen kommen bei den Treffen auch stets gute Gespräche zustande, lernen sich neue Leute kennen und schätzen. Die Finanzierung erfolgt über Spenden – jeder gibt, was er kann oder auch, was ihm sein Essen und das Engagement der jungen Leute wert sind.

Auch die Vertreter der Stadt sind übrigens herzlich eingeladen, sich vor Ort über das Geschehen bei der Küche für alle zu informieren und sich dabei kulinarisch verwöhnen lassen.

Das Treffen beginnt, wie immer, um 18 Uhr. Auf dem Speiseplan stehen diesmal Burger mit Kartoffelspalten, wobei sich wieder jeder seine eigene Burgervariante aus den vorhandenen Zutaten zusammenstellen kann...

