Der stundenplanmäßige Unterricht am Neuhäuser Gymnasium mag zwar am Freitagvormittag einen Totalschaden erlitten haben. Doch darüber hinaus? Habe eine konkrete Gefährdung der Schülerinnen und Schüler sowie des Lehrpersonals zu keiner Zeit bestanden, so Saalfelds Polizeisprecherin Stefanie Kurrat.