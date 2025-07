Lasst uns gemeinsam essen! Unter diesem Motto laden die Organisatoren der „Küfa – Küche für alle“ am Dienstag, 29. Juli, wieder in den Clubraum an der Schwimmhalle im Stadtzentrum von Neuhaus am Rennweg ein. Die jungen Leute aus Neuhaus und Umgebung bieten dort, in der Marktstraße 4, seit einem reichlichen Jahr immer am letzten Dienstag im Monat einen Treffpunkt für alle Generationen an.