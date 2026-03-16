Gewiss, gewiss: dieser ganz nahe Osten des deutschen Landes ist nicht der Mittlere Osten – und der Rennsteig nicht die Straße von Hormus. Dennoch: Auf der Fahrt zum Wirtschaftsempfang der Stadt Neuhaus passiert man Tankstellen, deren Preisschilder unzweifelhaft davon künden, dass die schrecklichen Turbulenzen in der Welt auch hier oben im Thüringer Wald Wirkung entfalten. Und so glücklich man sich schätzen sollte, dass hierzulande nur die Spritpreise und nicht schwarze Rauchsäulen nach oben steigen – gerade für energieintensive Branchen, wie sie auf diesem Empfang zahlreich vertreten sind, ist es schon hart.