Der Neuhäuser Stadtrat hat bei seiner Sitzung am Montag die Voraussetzungen geschaffen, auf dass die bisher im Kindergarten „Tausendfüßler“ untergebrachten Jungs und Mädchen im Frühherbst umziehen können ins „Kinderland am Apelsberg“. Dies folgt den Notwendigkeiten. Wie berichtet, ist das Gebäude in der Rennsteigstraße 12 stark sanierungsbedürftig. Ein weiterer Winter soll der Kindergartenfamilie unter den bisherigen Umständen nicht zugemutet werden.