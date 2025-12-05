Wer die Musik der Grünen Insel und der schottischen Highlands liebt, der ist bei den Shows von Cornamusa genau richtig. Mit Dudelsack, Gitarren, Schlagzeug, Geige, Tin Whistle und viel Charme entführen die sieben Musiker ihr Publikum alljährlich vor einer eindrucksvollen Kulisse in die „World of Pipe Rock and Irish Dance“. Ihre fundierte musikalische Ausbildung und die jahrelange Bühnenerfahrung merkt man ihnen dabei an – ebenso wie die Tatsache, dass sie alle mit viel Herzblut und Begeisterung bei der Sache sind, wenn es heißt „Cornamusa is back – Cornamusa ist wieder da“.