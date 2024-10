Neuhaus am Rennweg: Comedy-Mix im Autohaus Altermann

Am Samstag, 2. November, wird das Autohaus Altermann wieder die Bühne für den „Obenauf-Comedy-Mix“. Der Lauschaer Comedian und Kabarettist Jonas Greiner präsentiert drei Gäste aus der deutschen Comedy-Szene und führt als Moderator durch den abwechslungsreichen und unterhaltsamen Abend. Seit 2019 sind die jährlichen Comedy-Veranstaltungen in Neuhaus stets Publikumsmagnet. Zunächst als Comedy-Preis, seit 2022 als Comedy-Mix mit vier Künstlern – bei den Events im Autohaus blieb in der Vergangenheit kein Auge trocken und so dürfen sich die Zuschauer auch in diesem Jahr wieder auf einen tollen Abend mit Jonas Greiner und Gästen freuen. Die Sparkasse fungiert als Sponsor und verlost die Einnahmen aus dem Ticketverkauf am Ende an drei Vereine aus der Region. Dieser Modus ist bereits vom Sonneberger Comedy-Mix bekannt. Dadurch, dass die Kreisbank ihr Engagement jetzt auch beim „Obenauf Comedy-Mix“ verstärkt, können die Vereine nun auch bei der Veranstaltung in Neuhaus auf eine Finanzspritze hoffen. Bewerben können sich die Vereine über die Website der Sparkasse. Bei vergangenen Events in der Kreisstadt gab es pro Verein 1000 Euro zu gewinnen. Für die Zuschauer heißt es also: Lachen und Gutes tun. Mit dem Kauf einer Eintrittskarte werden unmittelbar die Vereine unterstützt und noch dazu erleben die Gäste einen bunten Abend voller Comedy, Satire und Musik im Ambiente des Autohauses Altermann.