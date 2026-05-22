Alle Menschen brauchen Menschen. Diese schlichte Gewissheit stand im Mittelpunkt des 5. Mai – des bundesweiten Protesttags für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Schön, dass es solch einen Tag gibt, um andere Menschen auf Probleme, Sorgen und Freuden ihrer Mitmenschen aufmerksam zu machen und für deren Rechte einzutreten. Traurig, dass es solch einen Tag braucht, denn eigentlich sollten alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, auch ohne Protesttag die gleichen Rechte haben. Und eigentlich sollte man Menschen mit Behinderung – ebenso wie Mütter am Muttertag oder Kinder am Kindertag – nicht nur an einem Tag im Jahr in den Mittelpunkt stellen.