„Vielfalt ist die Würze des Lebens“, betonte der Schulleiter des Staatlichen Thüringischen Rennsteig-Gymnasiums in Neuhaus am Rennweg, Björn Greiner, dieser Tage bei einer Auszeichnungsveranstaltung in der GutsMuths-Halle auf dem Schulkomplex am Apelsberg. Damit bezog er sich nicht nur auf die Tatsache, dass sich die Bildungseinrichtung Bitkom SmartSchool und Thüringer Nachhaltigkeitsschule/Umweltschule in Europa nennen darf, sich schon vor Jahren als Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage qualifiziert hat und auch zu den Partnerschulen der Deutschen Stammzellspenderdatei zählt.