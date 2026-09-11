Nach Steinach rutscht wohl auch Neuhaus am Rennweg in die pflichtige Haushaltskonsolidierung. Der Hintergrund ist identisch: Massive Einbrüche bei der Gewerbesteuer haben eine Schieflage bei den Kommunalfinanzen zur Folge. Wie das Rennsteigstadt-Rathaus am Dienstag auf seiner Homepage informierte, ist demnach zum zweiten Mal binnen dieses Jahres – die erste dauerte von Mai bis Juli und galt dem Vermögenshaushalt – eine haushaltswirtschaftliche Sperre verfügt worden.