Parkplatzrempler sind keine Bagatellen. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Lichte (Stadt Neuhaus am Rennweg, Landkreis Sonneberg) wurde am Samstagnachmittag ein Ford Ranger von einem anderen Fahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt. Die Polizei gibt den Schaden mit 12 000 Euro an. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Zeugen sollen sich unter Telefon (03675)8750 melden. Der Ford stand zwischen 13.55 bis 15.05 Uhr in der Nähe der Laderampe Supermarkts in der Piesauer Straße in Lichte .