Ein solches Immobilien-Ensemble kann man dem Bürgermeister zur Bescherung an Heiligabend eigentlich nur von Herzen wünschen: Hübsch anzusehen ist es. Ohne jeglichen Dachschaden. Und garantiert betriebskostenfrei. Ein Missgriff wäre ein solcher kommunaler Besitzstand also mitnichten. Wohl mehr ein netter Gegenakzent zur faktischen Anmutung manch städtischen Vereinstreffs im Großraum zwischen Piesau-West und Siegmungsburg-Mitte.