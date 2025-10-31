Grau und Grün. Die beiden Farben begegnen einem immer wieder. Schon an der Tür am Nebeneingang des Sparkassengebäudes fallen sie auf, in Form von Luftballons. Noch mehr davon hängen im Treppenhaus bis hinauf in die zweite Etage, wo der Betreuungsverein Beistand seine Räume hat. Dort, wo einem einmal mehrgraue und grüne Elemente ins Auge stechen – ob es auf Schildern, Aufstellern und Flyern ist oder aber auf Kugelschreibern und Schlüsselbändern. Nicht zu übersehen sind außerdem die grünen Zahlenballons, die an einer Wand hängen und zusammen eine „25“ ergeben. Und selbst auf der Geburtstagstorte zum Jubiläum, darf die zum Verein passende Farbgebung nicht fehlen.