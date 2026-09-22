Reinhard Langhammer wirkt zufrieden und entspannt, als er seine Medaillen auf dem Küchentisch präsentiert und von seiner Reise nach Südkorea erzählt. In seinem Garten denkt er gern über die Wettkampftage in Daegu nach, die ihn in diesem Jahr besonders geprägt haben. Die Vorbereitung gehört für ihn selbstverständlich dazu – sichtbar wird das spätestens in seinem Schuhschrank, in dem rund 25 Paar Laufschuhe ordentlich sortiert stehen.