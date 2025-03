Es mutet schon ein wenig seltsam an: Erst informiert der Bürgermeister der Stadt Neuhaus am Rennweg, Uwe Scheler, zur jüngsten Sitzung des Stadtrates das Gremium über eine von ihm erlassene Haushaltssperre, die zur Folge hat, dass diese und jene für dieses Jahr angedachten Investitionen und Zuschüsse in der Luft hängen. Und dann soll es im nächsten Tagesordnungspunkt darum gehen, die Sitzungsgelder der Stadträte zu erhöhen. Kein Geld also für Vereine, Straßenunterhaltung oder eine Baumaßnahme im Kulturhaus, aber um die „Gehälter“ der Mitglieder des städtischen Gremiums aufzustocken?