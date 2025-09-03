Den im Vorjahr gewonnenen Wanderpokal zu verteidigen, das haben sich die Frauen und Männer der Neuhäuser Feuerwehr zum Ziel gesetzt, als sie vergangenen Sonntag abermals bei der inzwischen 22. Bierzeltolympiade im Rahmen der Kirmes in der Rennsteigstadt angetreten sind. In dem spannenden Gaudi-Wettbewerb kämpften sie zusammen mit fünf weiteren Teams um den Sieg. Mit von der Partie waren die Brandbekämpfer aus Oberweißbach, die Karnevalsvereine aus Neuhaus und Lauscha, der Gourmet Koffer aus Piesau und der Kirmesverein Lichte. In fünf Disziplinen sind die sechs Mannschaften gegeneinander angetreten. Wieder waren die traditionellen Sparten der Bierzeltolympiade angesagt: Umlitern, Sägen, Trinken, Nageln und Tischlein deck dich.