Neugründung der AfD-Jugend "Generation Braunschnabel" - Huber greift AfD-Jugend an

München (dpa/lby) - CSU-Generalsekretär Martin Huber hat den bayerischen AfD-Nachwuchs vor dessen geplanter Neugründung scharf attackiert. "Die Neugründung der AfD-Jugendorganisation ist nichts anderes als alter Mief unter vermeintlich neuem Gewand", sagte Huber. Der Kandidat für den bayerischen Landesvorsitz werde vom Verfassungsschutz beobachtet. "Die "Generation Deutschland" ist in Wirklichkeit die "Generation Braunschnabel" - jung, unerfahren und rückwärtsgewandt bis in die dunkelste Zeit deutscher Geschichte", sagte Huber und warnte: "Sie will alles, wofür dieses Land steht, zerstören und im Chaos versenken. Die AfD richtet Deutschland zugrunde."