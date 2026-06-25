Neugliederungen: Klamme Kassen machen weitere Gemeindefusionen nötig

Erfurt (dpa/th) - Die angespannte Haushaltslage des Landes macht nach Einschätzung von Kommunalstaatssekretär Andreas Bausewein weitere Fusionen von Thüringer Gemeinden in den nächsten Jahren erforderlich. "Das Land kommt selbst an seine Leistungsgrenzen und verfügt nicht über die Finanzkraft, um alle Herausforderungen der Gemeinden in dem von ihnen gewünschten Umfang umfassend finanziell aufzufangen", sagte Bausewein im Landtag. Ohnehin würden sich viele Probleme von Kommunen nicht alleine durch zusätzliche Zuwendungen lösen lassen.