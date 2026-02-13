Über sechs Neugeborene konnte sich der Ortsteil Frauenwald im vergangenen Jahr freuen. Fünf von ihnen – Thomas (nicht im Bild), Lotte-Orelie, Leander, Phil, Hans und Pia – waren mit ihren Eltern am Mittwoch persönlich beim Empfang des Ortsteilbürgermeisters. Thomas Grökel freut sich über so viele neue Erdenbürger für seine Gemeinde. „Gemessen an unserer Einwohnerzahl von rund 850 sind sechs Kinder sehr viel. Die Zahl liegt deutlich über dem Durchschnitt der anderen Ortsteile“, so Grökel. Dass sich Familien in Frauenwald offenbar wohlfühlen, spreche für die Attraktivität der Gemeinde, ist er sicher.