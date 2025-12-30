Neugeborene: Emma und Noah 2025 beliebteste Babynamen in Thüringen

In Thüringen folgen auf den nächsten Plätzen die Mädchennamen Lia, Mathilda, Sophia, Frieda, Emilia, Ida, Leni, Ella und Lina. Vorjahresspitzenreiterin Hannah schaffte es hingegen nicht mehr unter die Top Ten. Bei den Jungen liegt der beliebteste Name von 2024, Matteo, in diesem Jahr auf dem vierten Platz. Matteo ist die italienische Variante von Matthias. Vor ihm rangieren Theo und Emil auf den Plätzen zwei und drei. Karl, Oskar, Leo, Liam, Paul und Ben vervollständigen die Top Ten. Nicht mehr so beliebt ist Finn. Der Vorjahreszweite findet sich nicht mehr unter den ersten Zehn.