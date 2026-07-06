Neues Zustellsystem der Post Warum an manchen Tagen gar keine Briefe im Briefkasten sind

System spart Zeit und Geld

Das neue System spart der Post Zeit und damit auch Geld. Nehmen wir ein beispielhaftes Haus, an dem ein Postbote bislang jeden Tag nur einen Brief eingeworfen hat: Die Stückkosten für die Beförderung dieses täglichen Briefs waren sehr hoch. Inzwischen muss der Postbote nur noch an zwei bis drei Tagen dorthin gehen und liefert dann zwei Sendungen ab. Das senkt die Stückkosten.

"Die Briefmenge im Briefkasten schwankt stärker als früher – es gibt mehr Tage, an denen gar kein Brief im Briefkasten ist", sagt Post-Manager Hitschfeld. Das liege nicht nur am Digitalzeitalter und dem damit verbundenen Schrumpfen der Briefmengen, sondern auch an dem neuen System. "Das hilft uns, die Kosten als Universaldienstleister im Griff zu halten, ein Briefporto auf einem fairen Niveau anzubieten und gleichzeitig eine hohe Qualität der Zustellung zu gewährleisten."