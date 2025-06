Sie sorgte Monate lang, gar über mehrere Jahre hinweg immer wieder für Gesprächsstoff in Oberlind: die 30er-Zone. Nicht deren Anwesenheit war das Problem, sondern vor allem dass sie nicht so recht ernst genommen wurde von einigen Verkehrsteilnehmern. Eine indes Ende März in Betrieb genommene Radargeschwindigkeitsanzeigetafel soll dem Nichtbeachten Abhilfe schaffen.