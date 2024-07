Anna Bastam hat offenbar ein Faible für Wasser und Schwimmen. Letzteres lernte sie im Schwimmunterricht in der Schule, in der 3. Klasse. Als Zehnjährige wurde sie Mitglied der Wasserwacht Meiningen. „Dadurch ist mein Interesse an der Tätigkeit in einem Schwimmbad stets gewachsen. Ein Schülerpraktikum während der achten Klasse im Hallen- und Freibad Meiningen hat dann das Ganze noch einmal verstärkt“, berichtet sie, wie der Berufswunsch „Fachangestellte für Bäderbetriebe“ bei ihr entstand. „Er kombiniert mein großes Interesse am Schwimmen mit einem vielseitigen Tätigkeitsfeld und vor allem mit dem Arbeiten mit Menschen.“