Während also Coach Thomas Schneyer den Generationswechsel in der Kreisstadt einleiten soll, endet gleichzeitig eine Ära: Mit Johannes Schelhorn, Martin Schleicher und Konstantin Brückner verlassen drei Spieler die erste Mannschaft, die deren Bild über mehr als ein Jahrzehnt geprägt haben. Kaum ein anderer Fakt verdeutlicht den Einschnitt so sehr wie die Zahlen: Johannes Schelhorn absolvierte seit 2007 beeindruckende 440 Spiele für den FSV 06 Eintracht Hildburghausen, Martin Schleicher kommt seit 2010 auf 276, Konstantin Brückner seit 2011 auf 262 Partien. Zusammen stehen die drei für fast 1000 Spiele Landesklasse-Erfahrung – und für unzählige sportliche Höhepunkte im Trikot der Kreisstädter.