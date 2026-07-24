München (dpa/lby) - Die Unterschriftensammlung der ÖDP für das angestrebte Volksbegehren für eine Begrenzung der Amtszeit des bayerischen Ministerpräsidenten stößt nach Angaben der Initiatoren auf großes Interesse. Eine Woche nach dem Start der Aktion seien die 20.000 vorbereiteten Unterschriftenlisten im Umlauf und die Nachfrage nach neuen Listen lasse nicht nach. Wie viele Unterschriften bereits gesammelt wurden, könne aber noch nicht gesagt werden, da die Listen noch unterwegs seien, sagte ÖDP-Landeschefin Agnes Becker. Es dürften aber bereits einige Tausend sein.