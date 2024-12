Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Manchester City (England) FC Chelsea (England) Al Hilal (Saudi-Arabien) Urawa Red Diamonds (Japan) Real Madrid (Spanien) Borussia Dortmund Ulsan HD (Südkorea) Al-Ain (Vereinigte Arabische Emirate) FC Bayern München Inter Mailand (Italien) Al Ahly (Ägypten) Espérance Sportive de Tunisie (Tunesien) Paris Saint-Germain (Frankreich) FC Porto (Portugal) Wydad AC (Marokko) Mamelodi Sundowns (Südafrika) Flamengo Rio de Janeiro (Brasilien) Atlético Madrid (Spanien) CF Monterrey (Mexiko) CF Pachuca (Mexiko) Palmeiras São Paulo (Brasilien) Benfica Lissabon (Portugal) Club León (Mexiko) Seattle Sounders (USA) River Plate (Argentinien) Juventus Turin (Italien) Boca Juniors (Argentinien) Auckland City FC (Neuseeland) Fluminense Rio de Janeiro (Brasilien) FC Salzburg (Österreich) Botafogo (Brasilien) Inter Miami (USA)

Die Spielorte

Die 63 Partien werden in zwölf Austragungsorten in den USA angepfiffen, das Eröffnungsspiel findet in Miami statt, das Finale in New Jersey. Das Turnier ist die Generalprobe des Landes für die WM 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko gespielt wird. Als Club des Auftaktspiels wird Inter Miami mit Superstar Lionel Messi aus Topf 4 in jedem Fall auf Position 4 der Gruppe A gelost.