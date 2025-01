Schwer vermittelbare Hunde, als gefährlich eingestufte Rassen und illegale Kreuzungen blockieren in den Tierauffangstationen der Region wichtige Plätze. Geht es nach einem Viernauer Tierschutzverein, ziehen sie bald in eine ehemalige Bungalowsiedlung in Zella-Mehlis, die genau nach ihren Bedürfnissen umgebaut wird.