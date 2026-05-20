Das Helios Klinikum Meiningen hat ein neues Systems zur Medikamentenversorgung eingeführt. Das sogenannten Unit-Dose-System soll die Sicherheit bei der Arzneimittelgabe erhöhen und die Abläufe auf den Stationen vereinfachen. Die Medikamente werden nun nicht mehr von den Pflegekräften vorbereitet, sondern zentral in der Klinikapotheke – einzeln verpackt, persönlich für jeden Patienten etikettiert und mit allen notwendigen Informationen zu Wirkstoff, Stärke, Dosierung und Einnahmezeitpunkt versehen.