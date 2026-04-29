Neues System, alter Betreiber: 6.700 neue Leihräder für München und Umland

München - Nach siebenmonatiger Unterbrechung stehen in München und Umland ab kommender Woche wieder kommunale Leihräder auf den Straßen. Das größere neue System mit knapp 1.000 Stationen und 6.700 Rädern in der Landeshauptstadt und 36 umliegenden Kommunen heißt nunmehr "MyRadl", wie der Münchner Verkehrsverbund MVV mitteilte. Starttermin ist der 7. Mai, allerdings werden die Räder erst nach und nach aufgestellt. Nach dem ersten Tag sollen gut 2.000 Räder bereitstehen. Zu leihen geben wird es neben traditionellen Fahrrädern auch E-Bikes. Der Basistarif ist ein Euro je 30 Minuten für ein herkömmliches und 3 Euro für ein Elektrorad.