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Neues System, alter Betreiber 6.700 neue Leihräder für München und Umland

Seit Oktober gibt es in München keine städtischen Leihräder mehr. Kommende Woche startet das größere Nachfolgesystem mit über 6.700 Rädern - der Betreiber ist der alte.

Neues System, alter Betreiber: 6.700 neue Leihräder für München und Umland
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Bietet aber nächster Woche nicht mehr nur Fahrkarten, sondern auch Leihräder: der Münchner Verkehrsverbund MVV. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

München - Nach siebenmonatiger Unterbrechung stehen in München und Umland ab kommender Woche wieder kommunale Leihräder auf den Straßen. Das größere neue System mit knapp 1.000 Stationen und 6.700 Rädern in der Landeshauptstadt und 36 umliegenden Kommunen heißt nunmehr "MyRadl", wie der Münchner Verkehrsverbund MVV mitteilte. Starttermin ist der 7. Mai, allerdings werden die Räder erst nach und nach aufgestellt. Nach dem ersten Tag sollen gut 2.000 Räder bereitstehen. Zu leihen geben wird es neben traditionellen Fahrrädern auch E-Bikes. Der Basistarif ist ein Euro je 30 Minuten für ein herkömmliches und 3 Euro für ein Elektrorad.

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Das alte System "MVG Rad" war Ende September 2025 nach zehn Jahren ausgelaufen, die Räder wurden eingesammelt und die Stationen abgebaut. Auftraggeber ist nun nicht mehr die städtische Verkehrsgesellschaft, sondern der regionale Verkehrsverbund MVV, an dem die umliegenden Landkreise beteiligt sind. Der Betreiber des neuen Systems ist jedoch der alte: das Leipziger Unternehmen Nextbike. Eigentlich hatte die Stadtverwaltung eine Unterbrechung vermeiden wollen, doch kam ein Rechtsstreit um die Ausschreibung dazwischen.