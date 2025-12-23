Zum 4. Advent öffnete sich erneut der Vorhang für das Weihnachtsmärchen der Laientheatergruppe „Rhuejäzze“ im Dorf. Es ist kaum zu glauben: Dornröschen, der gestiefelte Kater, Aschenputtel, die Müllerstochter, das tapfere Schneiderlein, Rumpelstilzchen, die Hexe und drei Zwerge spielen in diesem Märchen gemeinsam. Zauberer Fabulus bringt die ganzen Märchenfiguren in Aufruhr, die alle ihre engsten Mitspieler vermissen. Zum Glück gibt es den Zauberlehrling Mucki, der immer gut aufpasste und so das Ganze entwirren kann.