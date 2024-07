Es läuft die Nachspielzeit in der Qualifikationsrunde im Landespokal des TFV (Thüringer Fußballverband) zwischen Eintracht Hildburghausen und dem VfB Pößneck. Zwischen den beiden Landesklasse-Teams steht es 2:2-Unentschieden. Die Gastgeber starten in der 121. Spielminute einen letzten Angriff. An der Mittellinie kommt einer der Protagonisten dieser Begegnung, Yannik Kuhles, in Ballbesitz. Mit Ball am Fuß startet er Richtung Gästetor. Pößneck will diesen Angriff unbedingt verhindern. Dabei versucht Gästespieler Tom Heynke, den Mann mit der Rückennummer 13 durch Trikothalten zu stören und zieht ihn mit einer „netten Umklammerung“ zu Boden. Schnell bildet sich am „Tatort“ eine Spielertraube aus Akteuren auf dem Feld und von Offiziellen und Reservekickern der Ersatzbänke – bis auf die beiden Ersatz-Torhüter waren alle Einwechslungen vollzogen. Dabei geht es körperlich und verbal zur Sache. Schiedsrichter Paul Geißler aus Rudolstadt und seine beiden Assistenten haben alle Hände voll zu tun.