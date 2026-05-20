Es war durchaus eine Überraschung, als im vergangenen Jahr öffentlich wurde, dass ausgerechnet in der ehemaligen Fischerhütte – einst eine Glashütte und damit ein Stück Ilmenauer Industriegeschichte – eine moderne Kletterhalle entstehen könnte. Bei der Vorstellung im Bauausschuss im September präsentierte Initiator Daniel Rohrbach seine Idee erstmals der Öffentlichkeit – und stieß damit auf reges Interesse.
Neues Sportangebot Vom Industriedenkmal zur modernen Kletterhalle
Danny Scheler-Stöhr 20.05.2026 - 20:00 Uhr