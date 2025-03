Von einem „chaotischen Start des neuen Grünschnitt-Annahmesystems in Kaltennordheim“ spricht Bürgermeister Erik Thürmer, wenn er auf die Tage seit dem 1. März zurückblickt. Seit diesem Datum sollte laut offizieller Mitteilung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen der Wertstoffhof Kaltennordheim Grüngut annehmen – die meisten Sammelstellen auf den Dörfern der Hohen Rhön wurden im Gegenzug geschlossen. „Doch was auf dem Papier geregelt schien, stellte sich in der Praxis als organisatorisches Fiasko heraus. Zahlreiche Bürger, die ihren Grünschnitt am ersten Samstag abgeben wollten, wurden vom Betreiber des Wertstoffhofs abgewiesen“, beschreibt der Kaltennordheimer Bürgermeister. Und aus den Dörfern waren am 1. März schon lautstarke Klagen und Warnungen an die Mitbürger zu hören: „Fahrt ja nicht nach Kaltennordheim, Ihr werdet eh wieder weggeschickt.“ Das Landratsamt räumte auf Nachfrage der Heimatzeitung ein, dass es „Kommunikationsprobleme“ mit dem Betreiber des Wertstoffhofes gegeben habe. Morris Reich war über die neue Regelung offenbar gar nicht informiert. Auch ein Container, in dem der Grünschnitt bis zur Abholung durch die Kreiswerke gesammelt wird, fehlte. „Es blieb ihm nichts anderes übrig, als die Bürger abzuweisen“, sagt Bürgermeister Erik Thürmer. Die Verärgerung der unverrichteter Dinge abziehenden Bürger war natürlich groß und entlud sich auch bei ihm und der Stadt.