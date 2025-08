Blankenhain - Die deutschen Fußball-Nationalmannschaften schlagen künftig ihr Basislager im Weimarer Land auf. Ein entsprechender Partnerschaftsvertrag wurde von DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig, Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und DFB-Vizepräsident Hermann Winkler im Spa & GolfResort Weimarer Land in Blankenhain unterzeichnet. Die Vereinbarung tritt von sofort an in Kraft und ist zunächst für sechs Jahre ausgelegt.