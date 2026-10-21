Die Entwicklung in Deutschland sieht er kritisch. "Wir sind irgendwo falsch abgebogen", findet er. "Wenn wir uns selbst zu einem Einwanderungsland erklären, dann ist es umso wichtiger, dass die Menschen unabhängig von ihrer Herkunft am Anfang ihres Lebens gleiche Chancen bekommen."

Talente müssten sich entfalten können. "Aber wenn wir sie immer mehr reglementieren und einengen, werden gerade die Hochtalentierten bald feststellen: Freiheit beinhaltet auch, die Freiheit zu gehen", sagt er. "Und wir verlieren momentan zu viele herausragende Talente."

Auch um die Medien sorgt er sich: Wachsender wirtschaftlicher Druck bedeute mehr Output bei weniger Recherche. "Die Medien müssen sich irgendwann in dieser "Erregungsökonomie" den sozialen Medien angleichen. Das ist eine Katastrophe."

Mandoki will junge Menschen erreichen

Mit "Sehnsucht nach Freiheit" hofft er, auch junge Menschen zu erreichen. "Ich weigere mich, eine Haltung anzunehmen, wonach wir Generationen an Instagram verloren haben", sagt Mandoki. "Wir müssen lernen, ihre Botschaften zu verstehen." Das Buchcover zeigt ein Mädchen, das 1956 mit der Waffe kämpfte. "Sie wurde von den Russen an die Wand gestellt und erschossen."

Der 73-Jährige ist überzeugt: "Ausgelöst haben den Aufstand 17-, 18-, 19-Jährige." Gleiches gelte für den Mauerfall: "So wie die Altersgruppe der heutigen Instagram-Generation 1956 für den Freiheitskampf gestorben ist und 1989 den Eisernen Vorhang geöffnet hat: Das waren nicht die alten ideologischen Kriegstreiber im Kalten Krieg."

"Vielleicht hilft es der Instagram-Generation, den Aufstand 1956 zu verstehen, damit sie nachvollziehen, dass ihre eigenen Altersgenossen jetzt aktuell in der Ukraine ihr Leben lassen und dass wir die Pflicht haben, dieses Töten zu einem Ende zu bringen", sagt er. "Damit meine ich, dass dieser Wahnsinn des Krieges aufhören muss."

An die Jugend richtet sich sein Song "The Torch", den er aus Enttäuschung über die eigene Generation schrieb. "Es darf ja wohl nicht wahr sein, dass meine Generation so dermaßen versagt hat", sagt Mandoki. Den heutigen 17-Jährigen hinterlasse sie "dieses Labyrinth der Krisen ohne Kompass".

Club-Tournee im kommenden Jahr

Mandoki wünscht sich, dass Menschen wieder mehr miteinander reden, statt in ihren Echokammern zu bleiben. Auch darum spielt er ab Ende April 2027 in Clubs. "Ich will einen Meter vor der ersten Reihe sitzen, auf gleicher Augenhöhe, sodass auch mal jemand aus dem Publikum etwas sagen kann." Im Buch, im Film und bei Konzerten will er die Menschen fragen, was Freiheit für sie bedeutet. "Also, wieder den Dialog fördern."