Ausgerechnet „Auf Augenhöhe“ hat Kabarettist Jonas Greiner sein neues Soloprogramm genannt. Der Titel ist an diesem Samstagabend freilich weniger eine Anspielung auf die mit 2,07 Metern beachtliche Körpergröße des 28-Jährigen, als vielmehr das, was er auf der Bühne mit seinem Publikum lebt. „Kollegen fragen mich immer wieder, ob ich wirklich meine Premiere daheim machen möchte. Die meisten trauen sich ja erst am Ende einer Tournee ihr Programm in der Heimat zu spielen“, sagt Greiner. Womöglich, so meint er, liege es daran, dass sich die beschriebenen Personen erkennen könnten. „Das wäre dann vielleicht justiziabel.“