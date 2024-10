Premiere am Samstag, 21. Dezember, im Kulturhaus Neuhaus, weitere Vorstellung dort am Sonntag, 22. Dezember. Aufführungen auch am Freitag, 17. Januar in der Messehalle in Erfurt und am Samstag, 18. Januar, im CCS Suhl. Karten gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen, auch die Zeitungsgeschäftsstellen bieten sie an.