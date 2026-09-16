Noch ist es recht ruhig auf der Fahrradebene des neuen Ilmenauer Parkhauses am Bahnhof. Für den Betrieb ist aber alles bereit: 60 abschließbare Fahrradboxen, 152 Stellplätze an Fahrradbügeln, fünf Stellplätze für Lastenräder und Abstellmöglichkeiten für E-Scooter gibt es in der untersten Etage des Parkhauses – zweifelsohne dreht sich hier alles um Zweiräder! Und das beste: Die Nutzung der Fahrradabstellangebote ist komplett kostenlos, die Ebene 24/7 zugänglich und ausreichend beleuchtet.