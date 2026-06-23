Neues Palais Arnstadt: Frauenzimmer heben Chorschätze

Aus dem einstigen Gothaer Kinderchor heraus

Der anmutige Klang ist dem seit 2019 agierenden Chor, der seinen Urgrund im einstigen Gothaer Kinderchor unter der Leitung von Klaus Hähnel hat, quasi in die DNA geschrieben. Eine präzise Artikulation mit schöner Phrasierung in nahezu vollendeter Ausdrucksweise mehrstimmigen Singens ließ jedes Lied tatsächlich wie einen augenblicklich gehobenen Schatz erscheinen und erleben. „Viele verachten die edele Musik“, „Kommt in den Wald“, „Wir lieben sehr im Herzen“ waren für so manchen Zuhörer bekannte Lieder, sogar zum verstohlenen Mitsummen.