Neues Palais Arnstadt: Frauenzimmer heben Chorschätze

Der Residenzverband „Schatzkammer Thüringen“ und der Chorverband Thüringen e. V. gestalteten am vergangenen Wochenende mit zwei Konzerten in Arnstadt ein durchweg abwechslungsreiches Chorkonzerterlebnis für ein sehr interessiertes Publikum.
Von Mozart bis Münchner Freiheit – auf dieser Bandbreite gestaltet das Gothaer Vokalensemble „Frauenzimmer“ das zweite Konzert der „Thüringer Chorschätze 2026“ .
Der Residenzverband „Schatzkammer Thüringen“ und der Chorverband Thüringen e. V. gestalteten am vergangenen Wochenende mit zwei Konzerten in Arnstadt ein durchweg abwechslungsreiches Chorkonzerterlebnis für ein sehr interessiertes Publikum.
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Im Schlossmuseum präsentierten am Samstagnachmittag neun Sängerinnen und Sänger aus Erfurt „Pop und Jazz und alles, was gefällt und Spaß macht“.
Am Sonntag gehörte dann der Konzertsaal mit seiner intimen Atmosphäre dem Vokalensemble „Frauenzimmer“ aus Gotha.
Durch die weit geöffnete Doppeltür aus dem Schlossfestsaal eintretend schritten die elf festlich gekleideten Damen singend zu ihren Notenpulten vors große und erwartungsvolle Publikum. Der „Sommerpsalm“ – eine von Gesangvereinen und Laienchören gern dargebotene schwedische Volksweise – ließ aufhorchen, wie auch die nachfolgenden Chorlieder des ersten Liederblockes. Wunderbar homogener Chorklang füllte den Raum und schuf eine festliche Atmosphäre.
Der anmutige Klang ist dem seit 2019 agierenden Chor, der seinen Urgrund im einstigen Gothaer Kinderchor unter der Leitung von Klaus Hähnel hat, quasi in die DNA geschrieben. Eine präzise Artikulation mit schöner Phrasierung in nahezu vollendeter Ausdrucksweise mehrstimmigen Singens ließ jedes Lied tatsächlich wie einen augenblicklich gehobenen Schatz erscheinen und erleben. „Viele verachten die edele Musik“, „Kommt in den Wald“, „Wir lieben sehr im Herzen“ waren für so manchen Zuhörer bekannte Lieder, sogar zum verstohlenen Mitsummen.
Im zweiten Liedblock brillierte der mit kaum wahrnehmbaren Einsatzzeichen von der Seite her geführten Chor mit besinnlicher Musik. Charaktervoll wurden die technisch und gestalterisch anspruchsvollen Chorsätze „Alta trinita beata“ und das „Ave verum“ von Wolfgang Amadeus Mozart dargeboten.
Im letzten Gesangsteil zeigten die singenden „Frauenzimmer“, die keine „Mauerblümchen“ sein wollen, ihren sprühenden Humor in einer lockeren Vortragsweise der meist englisch gesungenen Titel, begleitet von Gitarren-, Cajon- und Querflötenklang,
„Solang‘ man Träume noch leben kann“ sang 1987 die Gruppe „Münchner Freiheit“ als Hit, den die meisten Sängerinnen des Ensembles in ihrer Kinder- und Jugendzeit kennenlernten. Von Oliver Gies als mehrstimmigen Chorsatz neu geschrieben, blieb der Ohrwurmcharakter des Schlagerliedes erhalten und wurde sogar noch aufgewertet.
„Only you“ als Schlusslied fasste dann gedanklich den Auftritt des Gothaer Vokalensembles zusammen. Denn für wen sonst als fürs begeisterte Publikum boten die „Frauenzimmer“ ihre schöne und kultivierte Gesangskunst ...