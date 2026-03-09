Ein Planungsbüro hatte im Auftrag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen und der Stadt Suhl seit 2023 die Tarifstruktur, Liniennetze und anderes mehr analysiert. Darauf basierend entwickelte es den Gemeinschaftstarif Rhön-Rennsteig-Werratal (RRW). Der ist so angelegt, dass er zudem auf den Landkreis Hildburghausen, den Ilm-Kreis oder den Wartburgkreis erweitert werden könnte. Aus dem Kreis Hildburghausen sei schon Interesse für den RRW-Tarif gemeldet worden, hieß es in der jüngsten Sitzung des Kreistags.