Neues Monitoring: Bus- und Bahnnetz auf 682 Millionen Kilometer erweitert

ÖPNV-Nachfrage wieder auf Vor-Corona-Niveau

Die ÖPNV-Nachfrage habe sich insgesamt sehr positiv entwickelt und liege jetzt wieder deutlich über dem Vor-Corona-Niveau. Die Nachfrage überstieg 2024 das Niveau von 2019 um elf Prozent. Besonders stark sei die Entwicklung auf der Schiene: Dort habe die Nachfrage 2024 bereits 23,8 Prozent über dem Niveau von 2019 gelegen und sei gegenüber 2023 um 16,9 Prozent gestiegen. Wesentliche Gründe für die Entwicklung seien das Deutschlandticket und verbesserte Angebote im Schienenpersonennahverkehr.