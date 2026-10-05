Neues Monitoring: Bus- und Bahnnetz auf 682 Millionen Kilometer erweitert

München (dpa/lby) - Bayernweit haben Fahrpläne der Busse und Bahnen im vergangenen Jahr Strecken von 682 Millionen Kilometern umfasst. Das entspricht einem Plus von rund 19 Millionen Kilometern im Vergleich zu 2024. "Das ÖPNV-Angebot in Bayern entwickelt sich trotz vieler Herausforderungen weiterhin insgesamt positiv. Die Fahrplankilometer sind 2025 gegenüber dem Vorjahr bayernweit um 3,0 Prozent gestiegen - also mehr Bus- und Bahn-Verbindungen für die Menschen in Bayern", sagte Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) in München.