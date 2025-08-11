An der Haltestelle 3 in der Lindenallee in Meiningen stoppte am Sonntagmorgen der Bus der Linie 411. Fahrer Mike Flechl, der seit elf Jahren bei der Meininger Busbetriebs GmbH (MBB) arbeitet, hat eine besondere Fahrt vor sich. Um 8.50 Uhr bricht er erstmals zu der neuen Tour über die thüringisch-bayerische Landesgrenze auf, die jetzt mehrmals täglich von Montag bis Sonntag über Walldorf, Melkers, Herpf, Stepfershausen, Dörrensolz, Oberkatz, Kaltennordheim, Kaltensundheim und Reichenhausen in die nördlichste Stadt Bayerns nach Fladungen führt. Bekannt ist sie durch ihr Fränkisches Freilandmuseum mit den dort zu bestaunenden wiederaufgebauten historischen Gebäuden und landwirtschaftlichen Anwesen.