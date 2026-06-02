Auf diesen Moment hatten die Kameraden der Feuerwehr Nordheim lange gewartet: Am Sonntag wurde ihr neues Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 mit der feierlichen Fahrzeugweihe offiziell in Dienst gestellt. Schon 2025 war der „Neue“ angeschafft, ausgerüstet und auf modernsten Stand gebracht worden. Neben Floriansjüngern aus Berkach, Jüchsen, Queienfeld, Schwickershausen, Wölfershausen und Rentwertshausen gehörten zu den Ehrengästen Vizelandrätin Susanne Reich, Grabfeld-Bürgermeister Christian Seeber, Kreisbrandmeister Herbert Reizlein, Vize-Gemeindebrandmeister Christian Krauß sowie Pfarrer Florian Freiberg.